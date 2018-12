Brok dig bare over støjen

Køber man hus på Knuds Alle i Stengårdskvarteret klos op ad motorvejen, så må man regne med, at der er mere end rigeligt med støj. Hos kommunen kan man søge om tilskud til nye vinduer, så problemet kan reduceres uden dog at forsvinde. Foto: Kaj Bonne

Tværpolitisk gruppe vil kæmpe mod problem der dræber mellem 200 og 550 danskere om året

Af Niels Rasmussen

Når du møder en politiker, så brok dig over støjproblemer. Og hvis han eller hun ikke tager dig seriøst, så gå videre til den næste.

Det råd kommer fra de politikere, der på tværs af partiskel er gået til kamp mod den fælles fjende: Støjen.

Det hele begyndte med Mads Fuglede fra Venstre og Morten Bødskov fra Socialdemokratiet. De har fået følgeskab af Serdal Benli fra SF, Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti og Ole Stephensen fra de konservative.

Men det hele skal meget gerne ende som en græsrodsbevægelse, hvor trykket på de bestemmende politikere bliver så massivt, at der skrides til handling. Der skal gøres noget ved problemet, der er en pine og en plage for hundredtusindvis af danskere.

En rapport fra Miljøstyrelsen tilbage i 2003 talte om, at der hvert år dør folk tidligere end nødvendigt på grund af sygdomme, der kan føres tilbage til støj. Dengang lå tallet mellem 200 og 500.

-Det tal er jo langt højere end tallet for dræbte i trafikken – og det tal vil man jo gerne forholde sig til, siger Mads Fuglede.

I forrige uge var han sammen med Serdal Benli invitereret til et møde hos Pia Johansen på Christoffers Alle 81. Pia Johansen havde været ude med flyers for at inviterer folk fra området til et borgermøde i den klareste forstand, og op mod 30 havde taget imod invitationen. Naboen Pia Skou – gruppeformand for Venstre i byrådet – og det radikale byrådsmedlem Claus Wachmann var også blandt deltagerne.

-Det her problem har ikke noget med politiske ideologier at gøre. Derfor kan vi mødes på tværs af partigrænserne, slog Mads Fuglede fast.

Han håber, at andre borgere vil tage det samme initiativ som Pia Johansen havde gjort.

Blandt tilhørerne var der folk med viden omkring lydudvikling, decibel, diverse videnskabelige rapporter og støj fra biler, så det gav et ekstra udbytte til de andre deltagere.

To ting blev i hvert fald slået fast: der skal mere lyddæmpende asfalt ud på vejene, og så skal der bedre dækkvalitet til, så støjen kan reduceres. Det er ikke motorerne, der er det værste problem. Det er dækkene. Gruppen bag initiativet arbejder i øjeblikket på at skabe sociale kanaler, som de kan kontaktes på.

Borgerne vil blive opfordret til at skrive løs, og der må sendes private lydmålinger med, så man har endnu flere argumenter at markere sig med i arbejdet med at påvirke de politikere, der træffer afgørelserne.