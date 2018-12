Der ventes 800 deltagere til EM i ergometerroning

De unge roere fra Bagsværd Roklub deltager selvfølgelig med stor entusiasme ved DM i ergormeterroning, der i 2019 også bliver til europæiske mesterskaber. Foto: Kaj Bonne.

Bagsværd Roklub søger om tilskud til dækning af udgifter

Af Niels Rasmussen

Der ventes 550 danske deltagere og cirka 250 udenlandske deltagere, når der 19. januar afvikles europæiske mesterskaber og danske mesterskaber i indendørsroning – ergometerroning – i Gladsaxe Sportshal.

Bagsværd Roklub er vanen tro dybt involveret i mesterskaberne, som normalt kun er danske, og det giver nogle udgifter, som man nu søger kommunal støtte til at få dækket. Dansk Forening for Rosport DFfR og det internationale roforbund FISA er også med som arrangører.

Børne- og Kulturforvaltningen har i dialog med Bagsværd Roklub set på, hvilke udgifter der specifikt vedrører EM. Det kan oplyses, at der ikke kan opnås tilskud fra Sport Event Denmark, da mesterskabet ikke rangerer højt nok. Der er ikke umiddelbart økonomisk tilskud fra DFfR og FISA. DFfR bidrager med frivillige, formidling og promovering af EM.

I budgettet specifikt for EM indgår udgifter på 86.820 kr., hvoraf 52.000 kr. kan henføres til udgifter for DFfR’s og FISA’s markedsføring, streaming, evt. nyt software og gebyrer for tilmelding fra udenlandske deltagere. Der indgår ligeledes indtægter på 40.400 kr. i deltagergebyr samt udlejning af salgsborder. De direkte afledte udgifter på 35.000 kr., er det beløb, som Bagsværd Roklub søger til dækning af en række ting såsom it-udstyr, engelsktalende speaker, frugt og vand og trøjer til officials.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at der gives tilskud på 35.000 kr. til Europamesterskabet i ergometerroning 2019, og at tilskuddet finansieres i 2019 af puljen ”Puljen til nye fritids- og idrætstilbud”. Kultur, fritids- og idrætsudvalget behandler sagen på sit møde 4. december.