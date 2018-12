En stjerne fødes

Lady GaGa og Bradley Cooper i ”A Star Is Born”. Foto: SF Studios

Fabelagtig musik og store følelser - og en gratis fil i Bibliografen

Af Niels Rasmussen

En af årets mest ventede film, ”A Star Is Born”, rammer Bibliografen i denne uge. Filmen, der er instrueret af debutanten Bradley Cooper og har ham selv og Lady GaGa i hovedrollerne, har været intet mindre end en sensation i hjemlandet.

På festivaler landet over er filmen gået sin sejrsgang, og de amerikanske anmeldere har været ved at falde over hinanden for at komme først med de rosende ord.

På overfladen er ”A Star Is Born” den tredje genindspilning af den klassiske historie om den gamle afdankede musiker og den unge muse med hele livet foran sig. Man skal dog ikke lade sig narre, denne fortolkning kunne næppe være længere fra Judy Garlands yndige Hollywood-fantasi eller Barbra Streisand og Kris Kristoffersons 70-kitsch.

Bradley Coopers hårdtslående version tager nemlig fat i myten om det tillokkende rockliv og forfølger sin præmis til dens uundgåelige konklusion. Undervejs er der masser af kærlighed, drama, fremragende musik og ikke mindst overvældende skuespilpræstationer af såvel Bradley Cooper, Sam Elliott og Lady GaGa, der brænder fuldstændigt klart og tydeligt igennem som den kuede, men talentfulde Ally.

”A Star Is Born” har premiere i Bibliografen torsdag 6. december.

Fredag 7. december er der igen ”Bamse-Bio” i Bibliografen. Så hop i nattøjet, tag din bamse under armen og vigtigst af alt: Husk nissehuen! Som altid læses der en hyggelig godnathistorie, imens billederne fra bogen vises på det store lærred. Efter oplæsningen vises en række små film, og hele arrangementet varer omkring en halv time.

Billetterne er gratis og kan bestilles i Bibliografen eller på hjemmesiden.