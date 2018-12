Et persisk madtempel

Menush Parve (tv.) og Rikke Laugesen har åbnet en hyggelig café og restaurant i Bagsværd. Foto: Kaj Bonne.

Ny restaurant i Bagsværd sætter gang i sanserne

Af Jan Løfberg

Det starter med det samme, vi åbner døren ind til Café Lille Quchik på Bagsværd Hovedgade 172. Liflige dufte fra krydderier og urter strømmer os i møde. Det er venindeparret Menush Parve og Rikke Laugesen, som driver den kombinerede café og restaurant.

Menush, der er uddannet seksual vejleder og har arbejdet som filmskaber, og Rikke, der har været virksomhedsleder, lover, at man får en helt unik oplevelse, når man besøger deres café og spisested, der udtales ”Ku-tjik” – den sidste stavelse udtales hurtigt med tryk på i’et.

Indretningen af Quchik er hyggelig og behaglig med et strejf af hjemlig hygge:

– Vi har åbnet en café, hvor folk meget gerne skulle have lyst til at blive siddende. Udover ordentlig betjening er den gode mad, den gode smag, den gode kaffe, de gode råvarer og sundhed fokusområder. Parret kreerer persiske og danske retter helt fra bunden. Her er intet halvfabrikat. Man kan følge processen på cafeens facebookside:

– Vi har ikke et menukort, men serverer en eller to ”dagens ret”, som er bestemt ud fra de tilgængelige råvarer. Det er traditionelle persiske specialiteter. Det er mad med krydderier og urter, så der er noget for smagsløgene. Selv om maden er krydret, så er den velafbalanceret og ikke stærk. Man bruger nemlig ikke chili i det persiske køkken, fortæller Menush og Rikke, som selv tager ned til deres ”urtemand” i Teheran og henter ingredienser til deres smagfulde retter.

Café Lille Quchik har take away: – Og så er vi meget fleksible. Man kan bare ringe til os på 20 80 83 06, så kan vi lave en aftale. Vi har allerede haft bryllupsfest og konfirmationsfest i cafeen. Vi kan også lave aftaler om at levere mad ud af huset, siger Menush og Rikke, som også i nær fremtid planlægger særlige arrangementer, som folk kan melde sig til.