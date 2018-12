Få dine egne billeder op på væggen

SPONSORERET INDHOLD: Har du været på ferie, hvor du har taget nogle pletskud, som fortjener at komme frem i lyset? Eller har du igennem årene taget billeder af dine børn, dine daglige gåture i den lokale skov eller måske planterne i din egen have, som burde vises til frem? Så er der heldigvis rig mulighed for, at du kan blive dit eget hjems kunstner, der sørger for at levere lige den type billeder, som du godt kan lide. Når man tager billederne selv, kan man nemlig selv være herre over at få de rigtige motiver.

Få billederne printet professionelt

Hvis du printer dine billeder ud på fotopapir derhjemme, kan det i mange tilfælde blive nogle fine resultater, men du kan som regel ikke komme op i skala, hvor billederne bliver store nok til rigtigt at kunne blive nydt på afstand. Man er således typisk begrænset af størrelsen på printeren. I den forbindelse kan du søge hjælp online og få en professionel virksomhed til at stå for at udskrive dit digitale billede i et stort nok format, så det kan blive et ordentligt stykke kunst, der hænger over sofaen.

Du kan i mange tilfælde også vælge at få en ramme med i bestillingen, eller du kan få billedet lavet på akrylglas, så du får et anderledes, professionelt og glansfuldt udtryk. Hvis du synes, at det bliver en anelse dyrt, så har du muligheden for at låne penge til projektet.

For mange billeder at vælge imellem?

Hvis du er så god en fotograf, at du ikke helt kan vælge imellem alle de smukke billeder, du har taget, så kan du for eksempel vælge at få billederne lavet til en fotokalender. På den måde får du et nyt billede at se hver måned, og du får muligheden for at have et overblik over dine aktiviteter på samme tid.

Du kan også få dine billeder på kopper eller andet, som du bruger til daglig i din hverdag. Det kan for eksempel være et mobilcover, en nøglering eller et vægur. Du kan også designe dine egne invitationer eller lykønskningskort.