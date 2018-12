Gør dit barn klar til fremtidens sprog

Leg med robotter giver børnene nogle færdigheder, som de får brug for i den digitale verden. Foto: Privat.

Børn fra to-årsalderen kan lære at lege med kodning af robotter

Af Niels Rasmussen

Kodning er en af fremtidens vigtigste kompetencer og ikke bare noget for legeglade nørder. Gladsaxe Bibliotekerne arbejder målrettet på at klæde kommunens børn på til den fremtid, der venter os alle.

Kode er det sprog, du bruger, når du skal fortælle din computer, hvad den skal gøre. For de fleste brugere er dette sprog usynligt og gemt bag brugergrænseflader, men hvis man vil rode under kølerhjelmen, så skal man kunne dette sprog. Kodning er blevet kaldt en af det 21. århundredes kompetencer og for børn kan det være vejen til innovativ tænkning, kreativitet og digital forståelse. Ikke alle børn får mulighed for at møde kodning i deres hverdag, og det er her, at biblioteket står klar til at byde ind.

Dannelse er en af bibliotekets grundsten, hvilket blandt andet kan ses i biblioteksloven. I dag kommer dannelse ikke kun fra bøger, men også fra samspillet med andre mennesker og hands-on-møder med det digitale. Biblioteket har blandt andet et samarbejde med foreningen Coding Pirates, og på grund af den lange venteliste er tanken at tilbyde åbne workshops, så alle børn får muligheden at snuse til kodning, blive kritiske forbrugere af den digitale tidsalder, lære teamwork og en social tilgang til teknologi og via disse kompetencer blive agenter i deres eget liv.

Gladsaxe Kommune arbejder med seks kompetencer defineret af uddannelsesforsker Michael Fullan som centrale inden for moderne uddannelse: Medborgerskab, kreativitet, personlig karakter, kommunikation, samarbejde og kritisk tænkning. Bibliotekets arbejde med børn og kodning understøtter samtlige af disse kompetencer. Fremtiden er begyndt.

Lær kodning med robotter på biblioteket

Code-a-pillar: Til de små på 2-3 år.

Beboots: Til de 4-5-årige.

Smartgurlz og Legoboost: Fra 7 år.

Ozobot, Kubo, Mikrobit og Little Bits: Til de større børn.

Robotterne vil fra tid til anden være at finde i udlånet på Hovedbiblioteket til brug på stedet.

Hold derudover øje med ”Det Sker” på bibliotekets hjemmeside for workshops og andre koderelaterede events.