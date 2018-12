Headspace skal styrke unges trivsel

Ca. 20 % af vores unge mennesker mellem 16 og 24 år trives ikke.

Af Lise Tønner

Lise Tønner, byrådsmedlem (A), Havevej 18, Søborg

Ca. 20 % af vores unge mennesker mellem 16 og 24 år trives ikke. De 20 % er ikke syge nok til psykiatrien, men heller ikke raske nok til et velfungerende liv med uddannelse, venner, job.

Et alarmerende tal, som vi som samfund og kommune skal gøre noget ved. Forskningen viser, at der er klar sammenhæng mellem mental mistrivsel i ungdommen og udvikling af en række psykiske lidelser i voksenlivet.

Mental mistrivsel er desuden en af de absolut største årsager til frafald på ungdomsuddannelser. Faktisk siger 18% af de 16-24-årige, at de har et dårligt mentalt helbred – for pigerne hele 24%.

Så hvordan kan vi som forældre, venner og civilsamfund hjælpe de unge, der mistrives?

TIDLIG INDSATS – TID – TRYGHED – og civilsamfund! Det er nøgleordene, hvis vi skal bedre unges trivsel. Ordene kommer fra Poul Nyrup Rasmussen, som for to uger siden besøgte Gladsaxe for at fortælle om sit store engagement i psykisk sårbare unge og i organisationen Headspace, som er et psykologisk rådgivningstilbud til unge mellem 12 og 25.

De 20 % unge som mistrives har brug for at blive hørt, set og taget seriøst uden at blive ‘patient i systemet’. Lige netop det kan Headspace tilbyde. Derfor glæder det mig, at vi i byrådet i næste års budget har afsat penge til, at vi i Gladsaxe kan få vores helt egen afdeling af Headspace.