Julen er startet på bibliotekerne

Der skal jules i den kommende måned på Gladsaxe Bibliotekerne. Foto: Privat.

Det er ved at være juletid, og Gladsaxe Bibliotekerne sørger for julestemningen

Af Niels Rasmussen

I december skal der bages, klippe-klistres og lyttes til gode historier. Gladsaxe Bibliotekerne juler hele vejen igennem årets hyggeligste måned – og du kan være med. Biblioteket har allerede fundet julebøgerne frem fra kælderen, men der er også rig mulighed for at være kreativ eller for at få en børnekulturel oplevelse.

Der er juleklip af den helt traditionelle slags på Mørkhøj bibliotek hele to gange i løbet af dagene op til juleaften. Der spares selvfølgelig ikke på saks og papir hverken den 8. eller den 15. december, når der er juleklip og hygge i Mørkhøj. Til de klimabevidste er der juleklip med genbrugspapir, udgåede biblioteksbøger og gamle foldere i Værebro den 8. december. Alle arrangementerne er helt gratis, og du skal bare møde op, så står biblioteket for hyggen.

Louise Schouw Teater står for en række forestillinger for børn, der næsten ikke kan vente til juleaften og gerne vil begynde tidligt. Teateret byder på forestillingerne ”Julemandens gave”, ”Den store nisseprøve” og ”Nissemor og Kanelia i julenød”. Oven i hatten spiller Det lille Turnéteater ”Juleevangeliet”, og Uppercut Danseteater står for forestillingen ”The Nisse Twins”.

Billetter til teater kan bestilles en uge før forestillingerne, og datoerne kan ses på gladsaxe.dk/bibliotek under ”Det Sker”.

Så frem med limtuben, saksen og teaterkikkerten. Julen er allerede startet.