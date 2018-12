Kreative unge i juleværksted

De 80 deltagere fik foldet deres kreativitet ud, så der kan blive ekstra god julehygge derhjemme. Foto: Privat.

80 unge hyggede sig på Gladsaxe GXU

Af Niels Rasmussen

I forrige weekend besøgte 80 unge fra Gladsaxe GXU det årlige kreative gaveværksted.

Igen i år var stemning høj og idéerne mange.

”Man kunne virkelig mærke, hvordan alle hyggede sig. Der var julestemning i hele huset, og de energiske unge var alle med til at skabe et trygt og afslappet miljø, hvor alle rigtig kunne udfolde sig. Det var en sand fornøjelse”, fortæller Gitte Tofteskov Hjalmarsson, tovholder på GXU’s kreative gaveværksted.

Der var både mulighed for at lave keramiske juleophæng, lave sølv- og perlesmykker, få taget et professionelt portrætfoto og sy et par grydelapper, et forklæde, en tehætte eller lave et par lækre, varme luffer med pels.

I træværkstedet kunne de unge dreje flotte juletræer, fyrfadsholdere eller udskære og brænde mønstre i et spækbræt. Oskar fra Buddinge Skole har tilbragt det meste af weekenden i træværkstedet ”Jeg har fået lavet to juletræer i går og et i dag – og jeg regner med at få lavet et mere i dag, så jeg kan give dem i gave til min familie”.

Et drys fællesskab

I køkkenet spredte julehyggen sig hurtigt med duften af pebernødder, jødekager, havregrynskugler og chokoladebrød. I fysisk forlængelse af sy-værkstedet sænkede julefreden sig, mens der blev filtet flotte filtnisser eller lavet julekugler med pailletter.

”Det kreative gaveværksted giver selvfølgelig de unge mulighed for at komme og lave julegaver, men det giver også de unge mulighed for at udvikle sig kreativt, lære noget om håndværk og danne nye sociale relationer i et meget givende fællesskab” kom det fra Gitte Tofteskov Hjalmarsson.

Det var heller ikke første gang, at Michelle fra Buddinge Skole deltog i GXU’s kreative gaveværksted.

”Jeg var her også sidste år. Jeg synes, det var meget fedt, så jeg ville gerne af sted igen. Man lærer nogle nye at kende, mens man laver julegaver. Jeg har eksempelvis fået taget nogle billeder og lavet nogle filtdyr – til gaver”.

Gitte er meget enig med Michelle og siger: ”Vores ambition med at afholde kreativ gaveværksted er at give de unge et fællesskab uden for skolen, hvor de kan være sammen med andre, der har samme interesse som dem selv. Det er sådan set vores overordnede ambition med alle vores hold i fritidsundervisningen”.