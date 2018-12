Lys ide kan give pris

Det er rart med noget lys inde i en tunnel, når man kommer på cykel, og her er der sket ting og sager på Farumruten. Foto: Privat.

Gladsaxe kæmper med Lego og Noma om Den danske Lyspris

Af Niels Rasmussen

På supercykelstien Farumruten, der slingrer sig 6,8 kilometer gennem Gladsaxe langs Hillerødmotorvejen, har cyklisterne siden maj måned kunne se 16 store lyshjul lyse rutens syv tunneller op.

Hjulene er installeret for at skabe liv på ruten, og det sker på en hel særlig måde. Når cyklisterne suser forbi hjulene, tændes de og roterer i samme retning som de forbipasserende. Det er en kreativ idé, som Dansk Center for Lys har nomineret til Den Danske Lyspris 2018.

I alt har Dansk Center for Lys modtaget 14 indstillinger til prisen. Ti er siden blevet sorteret fra, og i kampen om prisen, der uddeles 17. januar 2019, dyster Gladsaxe nu med Lego, Noma og Danmarks Tekniske Museum.

Tryghed i alverdens farver

Lyshjulene vil oftest lyse orange, som er Farumrutens farve. Hjulene har dog otte forskellige lysvariationer, som vil skifte alt afhængig af tiden på året. Under VM i fodbold lyste hjulene for eksempel røde og hvide. Meningen med de interaktive lys og de mange farver er, at de både skal være praktiske i mørke og gøre cykelstierne trygge at færdes på, og det er netop, hvad Gladsaxe har formået.

– Lyset giver særpræg og tryghed i tunnelerne. De iscenesætter skråningerne på begge indersider af tunnelerne og aktiverer de ellers mørklagte og utrygge sidearealer.

Funktionsbelysningen består af LED-armaturer i loftet med en afgrænset cirkulær lysfordeling, der skaber en god og ensartet funktionsbelysning i alle tunneller og spiller sammen med de karakteristiske lyshjul, skriver Dansk Center for Lys i nomineringen.