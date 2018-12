Otte fik det sorte bælte

De otte kæmpere fra Gladsaxe Taekwondo Klub kan nu skifte bæltefarve til det sorte. Foto: Privat.

Gladsaxe Taekwondo Klub har nu 27 udøvere med det sorte bælte

Af Niels Rasmussen

Hele weekenden var 8 af taekwondo-eleverne fra Gladsaxe Taekwondo Klub l graduering på Bosei Idrætshøjskole i Præstø. Skolen er hjemsted for klubbens stormester Ko Tai Jong, 9. dan, og det er her alle sortbælte-gradueringer foregår med teoriprøver fredag og fysiske prøver lørdag og søndag.

Alle elever bestod deres nye bæltegrader.

Til 1. poom, som er sortbæltegraden for børn under 15 år bestod Aya Ramdani, Hamasah Sadid, Kaihan Sadid og Sahel Hashemi. Til 1. dan, som er sortbæltegraden for voksne og unge over 15 år bestod Sigurd Brygger Røgild, Mathilde Suski og Oumaima Ramdani og til 4. dan, som er en mastergrad for sortbælter, bestod Johan Diget Hollederer.

Tidligere på året havde klubben yderligere tre elever til sortbæltegraduering. Det var dengang Jeanette Waarst, Rune Poulsen og Rene E. Rolandsen, der alle bestod til 1. poom eller 1. dan med bravour.

I 2018 er antallet af sortbælter i klubben steget fra 17 til imponerende 27. Det er en udvikling, som afspejler klubbens arbejde med fastholdelse af eleverne gennem opbygning af fællesskab omkring gode værdier og fælles oplevelser.