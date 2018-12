Så blev han mundlam

Thomas Dreyer fik en god portion 500 kr.-sedler af Sofie Uldall Klausen fra GF Forsikring, fordi hans kone Louise havde indstillet ham for det meget store stykke arbejde, som han lægger i klubben. Foto: Kaj Bonne.

IF Bytoftens formand fik helt uventet et legat

Af Niels Rasmussen

Egentlig var han kommet i klubben for at gøre klar, så man kunne gå i gang med at sælge juletræer dagen efter.

Så det kom mildt sagt bag på IF Bytoftens formand Thomas Dreyer, da han pludselig blev kaldt ind i klubhuset torsdag aften.

Her stod Susie Uldall Klausen, afdelingschef hos GF Forsikring, og hun tog helt fusen på Thomas Dreyer, da hun fortalte ham, at han nu skulle have overrakt et diplom og nogle rare penge op til jul.

Thomas Dreyer hører ikke til blandt de mundlamme, men her tav han.

GF Forsikring ville sige tak for den enorme indsats han lægger i klubben, der arrangerer Lyserød Lørdag og i år også laver juleaften for op til 150 mennesker på Gladsaxe Skole.

Og så træner han jo lige sýv hold i klubben der er er gået fra 70 til 440 medlemmer under hans formandskab.

Det var hans kone Louise, der havde indstillet ham. Lige som parrets to børn tilbringer hun noget nær al sin fritid i klubben. Faktisk kunne man næsten lige så godt melde flytning fra privaten til klubben.

Thomas Dreyer laver enormt meget for IF Bytoften, hvor der heldigvis er mange andre, der godt vil give nogle hjælpende hænder og fødder med.

-Det her havde jeg ikke lige set komme, sagde Thomas Dreyer, der godt nok undrede sig over at Gladsaxe Bladet mødte op til en almindelig omgang onsdagstræning i noget elendigt møgvejr.

Rart sted at leve

– Med kampagnen ”Tak for dit overskud” anerkender vi nogle af de nordsjællændere og københavnere, som giver en ekstra hånd med i lokalsamfundet. Det er personer som Thomas Dreyer, der i høj grad gør vores lokalsamfund til et rart sted at leve. Med ”Tak for dit overskud” vil vi gerne fortælle ham – og alle de andre ildsjæle rundt omkring – at vi alle er meget taknemmelige for deres arbejde, siger Susie Uldall Klausen.

– Med kampagnen ”Tak for dit overskud” anerkender vi nogle af de nordsjællændere og københavnere, som giver en ekstra hånd med i lokalsamfundet. Det er personer som Thomas Dreyer, der i høj grad gør vores lokalsamfund til et rart sted at leve. Med ”Tak for dit overskud” vil vi gerne fortælle ham – og alle de andre ildsjæle rundt omkring – at vi alle er meget taknemmelige for deres arbejde, siger Susie Uldall Klausen.

Udover Thomas Dreyer modtager 11 andre nordsjællændere og københavnere en lille anerkendelse fra GF Forsikring. Alle modtagerne er nomineret af folk i lokalområdet via GF’s hjemmeside, og den endelige udvælgelse af modtagere har GF Nordsjælland/Storkøbenhavn stået for.