Tophold vil spille i Gladsaxe

Håndboldkvinderne fra København Håndbold vil gerne spille en kamp hos samarbejdsklubben Gladsaxe HG. Foto: Dan Eugen Nielsen

København Håndbold vil flytte kamp fra Frederiksberg til Sportshallen

Af Niels Rasmussen

Håndboldkvinderne fra København Håndbold er med i toppen af den bedste danske række. Nu kommer de måske til Gladsaxe for at spille.

De har i hvert fald søgt om at få lov til at spille divisionskampen mod Ringkøbing 16. februar i Gladsaxe Sportshal. København Håndbold er samarbejdsklub med Gladsaxe HG.

Kultur, fritids- og idrætsudvalget skal behandle en ansøgning fra København Håndbold på sit møde 4. december.

København Håndbold vil naturligvis gerne have så favorable vilkår som muligt, men der er altså nogle regler, der skal overholdes, så kommunen ikke kommer i karambolage med Konkurrencestyrelses regler om kommunalt tilskud til private.

København Håndbold ønsker hallen og et lokale til VIP-arrangement stillet vederlagsfrit til rådighed i forbindelse med kampen og hallen til træning og klargøring dagen før. Hertil foreslår København Håndbold, at Gladsaxe Kommune køber 200-300 billetter og markedsfører kampen.

København Håndbold har fået en mundtlig bekræftelse på, at TV2 vil lave en reportage om samarbejdet de to klubber imellem. København Håndbold er gjort opmærksom på, at de skal betale for halleje, da København Håndbold er organiseret i et aktieselskab. Der kan ikke dispenseres fra Konkurrencestyrelsens regler om kommunalt tilskud til private.

Der kan i lighed med partneraftalen med Akademisk Boldklub Gladsaxe indgås aftale om modydelser for den udgift, som hallejen udgør. Køb af billetter kan være en del af en aftale, men det må tilses, at der ikke sker understøttelse af den private virksomheds indtjening.

København Håndbold tilbyder en række ydelser i forbindelse med arrangementet. Der kan komme trænere og måske også spillere forbi til klubtræningen i Gladsaxe HG, der kan tages selfies, der kan spilles forkampe mellem ungdomsspillere fra Gladsaxe HG og AB, og så kan de spillere komme gratis ind til kampen. Der kan blive mulighed for at overvære træningen dagen inden kampen. Der kan skabes en fanzone, hvor publikum kan konkurrere.