Action som aldrig før

Ergometer-roning kan være vanvittig hårdt, hvis man giver alt, hvad man har i sig. Så hjælper nogle opmuntrende tilråb, som her hvor Mathilde hjælper Theis fra Bagsværd Roklub. Foto: Kaj Bonne.

DM og EM i ergometer-roning skabte masser af liv i Gladsaxe Sportshal

Af Niels Rasmussen

Ro-motion er go´ motion. Lyder et gammelt motto.

Og det blev til fulde bevist lørdag i sportshallerne på Vandtårnsvej.

De danske mesterskaber i ergometer-roning er en stor begivenhed, og i år var de europæiske mesterskaber koblet på.

Bagsværd Roklub imponerede med 74 tilmeldinger og var klart det største hold i hele Danmark.

Bagsværd nåede at vinde hele 14 medaljer i dagens løb.

6 gange guld, 2 gange sølv og 6 seks gange bronze.

Både junior-, senior- og mastersroere var i maskinerne.

Der var roere langt oppe i 70erne, der viste nærmest vanvittig god form, og der var børn og unge, som viste imponerende form og fysisk.

I dagens løb blev medaljeskamlen betrådt 130 gange.

EM i indendørs roning tiltrækker hvert år et stigende antal roere, og 2019 var ingen undtagelse. 28 nationer havde meldt deres ankomst til stævnet, hvor også USA deltog.

Formand Henning Bay glædede sig over, at dansk roning har kunnet lokke så stort et event til dansk jord og siger:

Danmark viderefører tradition

”Dansk roning har en tradition for at være vært for internationale events. Dette EM følger denne tradition, som ikke kun er vigtig for at markere roning som en betydningsfuld sport i Danmark, men også for at samle danske roere til en vinterbegivenhed i en tid, hvor roning på vandet kan være en udfordring. Den internationale betydning er også stor, idet dansk roning får vist Det Internationale Roforbund FISA, at mens vi venter på indvielsen af det nye Danmarks Rostadion i 2021, kan internationale roevents fortsat afvikles i Danmark.”

FAKTA

• 28 nationer

• 1085 sædestarter

• 915 tilmeldinger

• 64 hold