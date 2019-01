Atheneskolen har de kvikkeste elever

Eleverne fra Atheneskolen brillerede, da de stillede op i konkurrencen, og nu skal de deltage i finalen 6. februar. Foto: Privat

Atheneskolen bedst i regionsfinalen i Smart-Parat-Svar

Af Niels Rasmussen

8. december holdt Gladsaxe hovedbibliotek konkurrencen Smart-Parat-Svar: En konkurrence for alle landets 6. klasser afholdt af bibliotekerne landet over. Eleverne dyster i paratviden indenfor litteratur, kultur, geografi mv. Ideen bag konkurrencen er at brande, at det skal være cool at være klog.

Vinderne af Gladsaxes lokalfinale blev Atheneskolen, der er en friskole for højt begavede børn.

9. januar blev regionsfinalen holdt på Nationalmuseet i København. Konkurrencen løb fra kl. 9 til kl. 16, da hele 27 6. klasser dystede hele formiddagen.

Mettes Vidner fra Atheneskolens 6. klasse, der repræsenterer Gladsaxe, vandt stort i de indledende runder og endte i finalen til en skarp dyst, som de vandt 15-13 over Dræbersneglene fra Skovgårdsskolen i Gentofte.

Ud over en biograftur med sodavand og popcorn har klassen vundet en plads i den nationale finale, der sendes i TV af DR-Ultra. Den nationale finale løber af staben. 6. februar.