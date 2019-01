Blokfløjtekoncert i Bagsværd Kirke

De fire blokfløjtespillere i In Consort hører til blandt landets førende på deres instrumenter. Foto: Privat.

Der er bl.a. musik af Purcell og Telemann på programmet

Af Niels Rasmussen

Blokfløjtekvartetten In Consort besående af Pernille Petersen, Pernille Ebert Spissky, Gertie Johnsson og Dorte Lester Nauta spiller søndag eftermiddag klokken 15 i Bagsværd Kirke.

Der er musik af blandt andre Purcell og Telemann på programmet.

In Consort er en kvartet bestående af fire af Danmarks førende blokfløjtespillere, der alle er uddannede på såvel Det kgl. danske Musikkonservatorium som på konservatorier og universiteter i udlandet.

In Consort spiller først og fremmest musik fra renæssancen og barokken, og de krydrer desuden deres koncerter med musik fra vores tid. Fløjterne er kopier af de gamle instrumenter.

In Consort er en gammel engelske betegnelse for at følges ad i enighed og harmoni. De har alle fire vidt forskellige musikalske ståsteder i både det danske og det udenlandske musikliv. At kunne samle deres forskellige erfaringer og idéer i enighed og harmoni er for os netop det, der skaber musik.