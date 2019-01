Danmarks første verdensmålshus indviet i Gladsaxe

Da lyset blev tændt skete det i strålende solskin, så fotograf Kaj Bonne vendte tilbage nogle timer senere for at kunne få det fulde udbytte ud af initiativet med lys i de 84 vinduer – der er jo også vinduer på den anden side af huset. Foto: Kaj Bonne.

Lokal opbakning til at opfylde FNs Verdensmål

Af Niels Rasmussen

Fredag stod ca. 100 gladsaxeborgere og medarbejdere parat, da Gladsaxes borgmester Trine Græse ankom i kommunens nydekorerede verdensmåls-elbil for at indvie Danmarks første Verdensmålshus i den gamle politistation på Fremtidsvej.

– Med Gladsaxestrategien besluttede byrådet at gå forrest som kommune ved at indarbejde FN’s verdensmål i vores måde at arbejde på. Derfor glæder det mig, at vi nu får et sted, hvor borgere, medarbejdere og iværksættere kan mødes og samarbejde om løsninger, der kan understøtte verdensmålene. Dermed bliver det konkret, at vi alle kan gøre en forskel for at skabe en mere bæredygtig fremtid, siger Trine Græse.

Verdensmålshuset er indrettet med genbrugsmøbler fra Gladsaxes folkeskoler og Blaagaard Seminarium. I stuen bor Ung i Gladsaxe med fritidstilbud til Gladsaxes unge. På 1. sal er der to mødelokaler, som kan bookes til arrangementer.

Jobcentret har aktiviteter til ny-ledige og her åbner også Gladsaxes nye iværksættermiljø Fremtiden. Håbet er, at iværksættere, kreative og ny-ledige sammen kan skabe bæredygtige forretningsideer. Her er Hacklab og Remida-center, hvor der arbejdes med kreativ genanvendelse.

På 4. sal er de 84 vinduer dekorerede med FN’s 17 verdensmåls farver og symboler, som lyser om aftenen og minder de forbipasserende om, at Gladsaxe går forrest med at tage lokalt ansvar for globale udfordringer. Aktiviteterne i Verdensmålshuset er midlertidige, indtil huset om få år omdannes til Gladsaxes nye sundhedshus.