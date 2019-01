De ved alt om senge – og tilbehør

Der blev knoklet intenst for at få shinet lokalerne op til butiksåbningen lige før nytår. De havde stået tomme et år, så der skulle pudses vinduer og vaskes gulve til den store guldmedalje. Butikschef Martin Kjær tager sig et lille hvil her nogle uger efter, mens Jan Simonsen må nøjes med at tage sig en lille slapper. Og så er de ellers klar til at tage imod kunderne. Foto: Kaj Bonne.

Sengekompagniet er rykket fra Herlev til Gladsaxevej

Af Niels Rasmussen