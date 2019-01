Når glasset står på bordet, kan man vælge, om man vil betragte det som værende halvt tomt eller halvt fyldt. Ved den kommunale nytårskoncert i søndags på Grønnemose Skole var det optimismen, der fik lov til at dominere. Der var masser af lys og luft og positive holdninger i musikken. Med en enkelt dyster undtagelse i en sang fra Tjajkovskijs Eugen Onegin fremført på originalsproget russisk af tenoren Adam Frandsen, der fik mange klapsalver undervejs for sine præstationer. Foto: Kaj Bonne

Tenoren Adam Frandsen modtog legat ved nytårskoncerten

Af Niels Rasmussen

”En god dag på kontoret” er karakteristikken for succes, når et eller andet projekt er lykkedes. For tenoren Adam Frandsen var det i dobbelt betydning en lidt anden variant – nemlig en god dag på scenen – da han var solist ved kommunens nytårskoncert i søndags.

Ikke alene imponerede han publikum med sine sanglige præstationer, hvor den bl.a. fik på alle tangenter, da han sluttede første afdeling af koncerten af med la donna e mobile fra Verdis Rigoletto og holdt tonen i lang tid efter at musikken var sluttet.

Men Adam Frandsen blev også kaldt på scenen for at modtage et legat på 30.000 kr. fra Sangfonden af 2013, hvor blandt andre dagens dirigent David Riddell sidder i priskomiteen. Det var så en nyskabelse i forbindelse med koncerten.

Adam Frandsen har fået meget fine anmeldelser rundt omkring i verden.

Randers Kammerorkester stod vanen tro for musikken, og de har haft travlt rundt omkring nytår kunne David Riddell fortælle. Faktisk var det ottende koncert man var i gang med. Så han ville lige have bekræftet, at nu var man i Gladsaxe.