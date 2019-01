Få et lynkursus i at sove rigtigt

Butikschef Torben Pedersen fra Sengeland glæder sig til at være med til at sikre folk en bedre søvnoplevelse - og han kan også tilbyde god karma i soveværelset. Foto: Kaj Bonne.

I weekenden kommer en søvnekspert forbi Sengeland på Vadbro

Af Jan Løfberg

En seng er seng. Basta. Helt så enkelt var det ikke for eventyrdigteren H.C. Andersen, der først fik sin egen seng i en alder 55 år. Men han var god til at fedte sig ind hos herskaberne og få overnatningsmuligheder.

Hvis vi ser bort fra de hjemløse, så har de fleste danskere deres egen seng. Men ikke alle sover lige godt i deres seng. Og der næsten ikke noget værre end søvnproblemer. Nogle påstår, at man kan klare ved at se et afsnit af den engelske krimiserie Barneby, men andre er hårdere ramt.

Butikschef Torben Pedersen fra Sengeland på Vadbro 14 nær Buddinge Station har i weekenden den 2.-3. februar søvneksperten Lars Hansen på besøg i butikken: – Lars Hansen giver individuel rådgivning og svarer på spørgsmål, fortæller Torben Pedersen, der flere gange tidligere har haft besøg af Lars Hansen. Derfor gentages succesen lørdag og søndag, begge dage fra kl. 11 til 16.

Det vil naturligvis være muligt at prøve sengene i Sengeland, og der er mange muligheder:

– Folk synes det er jungle at finde den rigtige seng, så de kan sove ordentligt. Selv om de kan søge på google, så bliver de lettere forvirrede af al den information. Nu kan de få en præcis rådgivning, siger Torben Pedersen. Der er seks forskellige fjedertyper, og der er i alt 16 forskellige hårdhedsgrader i springmadrasserne – fra ultrablød til noget nær et ”fladt bræt”. Og latexmadrasserne fra Tyskland – uden fjedre – fås i ikke færre end ti forskellige hårdheder.

Torben Pedersen er ved at planlægge en seance, hvor han får en psykolog, som også er hypnotisør, til at fortælle om de mere alternative muligheder for at få en god nats søvn.

I weekenden kan kunderne selv prøve sengene, få gode råd og spørge ind til det næste arrangement, hvor en hypnotisør kommer.