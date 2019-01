Farvede flag viser Letbaneekspropriationer

Det fik mange til at undre sig, da de første flag blev sat op, men der var en dybere mening med det hele. Foto: Kaj Bonne.

De næste to måneder går det løs på Buddingevej

Af Niels Rasmussen

En ny runde af ekspropriationer vil i starten af 2019 finde sted i Gladsaxe. Små farvede flag vil periodevis markere, hvor områder midlertidigt eller permanent skal bruges til letbanen. Alle berørte borgere er allerede informeret og bliver kompenseret.

Fra 17. januar til 25. marts 2019 fortsætter ekspropriationerne i Gladsaxe som led i anlæggelsen af letbanen. De starter med ejendomme på den vestlige side af strækningen på Buddingevej fra Buddinge Rundkørsel til Motorring 3. Derefter ejendomme fra Gladsaxes kommunegrænse mod Herlev til Gladsaxe Møllevej og endelig ejendomme mellem Gladsaxevej og Buddinge Rundkørsel.

På ekspropriationsdagene mødes Ekspropriationskommissionen, lodsejeren og eventuelle brugere (lejere), repræsentanter fra Hovedstadens Letbane samt Gladsaxe Kommune på ejendommen. Ved denne gennemgang fastsætter Ekspropriationskommissionen størrelsen på den erstatning, lodsejeren får for ekspropriationen.

Senest fire uger før ekspropriationerne vil de berørte borgere få direkte besked om den præcise dag. Alle berørte borgere er desuden allerede informeret om behovet for ekspropriation.

Små gule og grønne flag står midlertidigt på veje og grunde for at markere de steder, som enten skal bruges midlertidigt til arbejdsområde eller er nødvendige at inddrage til en del af selve letbaneområdet. Midlertidige arbejdsområder bliver ført tilbage igen, når arbejdet er slut. Grundejere, der bliver berørt, bliver naturligvis kompenseret.