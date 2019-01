Fingerplan revideres

I sidste uge kom en modernisering af den såkaldte Fingerplan, der har betydning for Gladsaxe

Af Jan Løfberg

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (C) præsenterede i sidste uge sammen med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann–Jensen (V) regeringens nye hovedstadsudspil, som indeholder 52 initiativer, der skal sikre plads til flere borgere, et mere konkurrencedygtigt hovedstadsområde, effektiv og smart mobilitet og et levende og grønt hovedstadsområde.

Ud over de 52 initiativer i hovedstadsudspillet er der også sket en modernisering af den såkaldte Fingerplan, hvor 34 kommuner – herunder Gladsaxe – er kommet med ønsker til ændringsforslag. En stor del af disse ændringsforslag er blevet imødekommet, hedder det fra centralt hold.

Den udlægning er Gladsaxes borgmester Trie Græse ikke enig i: – Det er en katastrofe. Med hensyn til Hillerødmotorvejen har der lige været en VVM-redegørelse, der blev sendt i høring, og hvor der stod klart og tydeligt, at det ville være en fordel, dér hvor man laver motorvejen, mens at det kommer til at betyde mere trafik og kødannelse hos os. Vi er allerede plaget af støj og møg fra bilerne. Dette giver flere biler i Gladsaxe: fra nord, når de forlænger Hillerød-motorvejen; fra syd, når de bygger den sydlige del af den nye M5-forbindelse – men ikke den nordlige – og fra vest, når de udvider Ring 4 til at være 4-sporet.

– Princippet om, at byudviklingen i hovedstadsområdet skal koncentreres i Fingerbyen fastholdes i forslaget til revideret Fingerplan. Det samme gælder Ring 5-transportkorridoren. Dog lægges der op til at gøre reglerne for byvækst i det øvrige hovedstadsområde uden for fingerbyen mere præcise og fleksible, siger regeringen.