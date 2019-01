Fra politrapporten

Foto: Politi.dk

Flere indbrud i kommunen

Af Niels Rasmussen

To rumænske mænd sigtet for indbrud i pizzeria

Fredag den 18. januar klokken 3 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om et indbrud i et pizzeria på Bagsværd Hovedgade i Bagsværd. En vaks borger havde set fra sin lejlighed to rumænske mænd brække vinduet op til pizzeriaet, hvorfor han kontaktede politiet. Mændene – på henholdsvis 28 og 40 år – blev standset af politipatruljen og blev sigtet for indbrud. Den 28-årige erkender delvist, og den 40-årige erkender.

Indbrud i lejlighed i Høje Gladsaxe

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed sket mellem torsdag 10. januar klokken 18 og onsdag 16. januar klokken 11.40 på Høje Gladsaxe i Søborg. Et vindue var brudt op, og flere fladskærms-tv’er, stereoanlæg, spillekonsoller samt stole var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Indbrud i villa på Marienborg Alle

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem tirsdag den 15. januar klokken 23.15 og onsdag den 16. januar klokken 10 på Marienborg Alle i Søborg. Der var tale om en listetyv, som nåede at stjæle to bæreposer med gaver samt to tasker. En 81-årig kvindelig beboer havde været i villaen under tyveriet, men hørte ikke tyven.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Marie Grubbes Alle sket mellem fredag den 11. januar klokken 13 og søndag den 13. januar klokken 15:20.

Indbrud i villa i Søborg

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud, der var sket tirsdag den 15. januar mellem klokken 16:45 og klokken 20:30 på Maglegårds Alle i Søborg. En dør var formentlig opbrudt, og diverse smykker, bærbar computere og kontanter var stjålet.

Vær opmærksom på indbrud

Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at være opmærksomme på indbrud:

• Lav ferieaftaler med naboen og skab liv i fraværet: Tøm post, fyld skraldespand, slå græs for hinanden

• Vær varsom med åbne døre og vinduer om sommeren

• Ryd ikke op før ferie, lad huset se beboet ud

• Hold øje i dit område – også om natten. Er noget unormalt – f.eks. personer eller biler, der ikke plejer at færdes der? Ser alt normalt ud hos naboen?

• Ring hurtigt til politiet, hvis du ser noget mistænkeligt. Ring 1-1-2, hvis det er akut, ellers 114

• Arbejder du om natten – f.eks. med avisomdeling, renovation, som tankpasser eller lignende – så vær opmærksom på mistænkelige personer og biler i dit område

• Lad ikke værdier ligge frit fremme – gem dem af vejen

• Sådan beskytter du dig mod indbrud: www.dkr.dk