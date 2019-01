Gladsaxe i bedste fjerdedel

Virksomhederne vil helst bo i nærheden af København, men ikke nødvendigvis i byen

Af Jan Løfberg

Det er vist almindelig kendt, at Gladsaxe Kommune har tiltrukket flere tusinde private arbejdspladser de senere år. Faktisk et antal på ca. 1.000 personer om året. Dette tal svarer også meget fint til, hvad indbyggertallet i kommunen stiger med.

En del af stigningen skyldes, at allerede eksisterende virksomheder har gang i væksten og derfor behov for ekstra arbejdskraft. En anden del kan tilskrives, at nye virksomheder rykker til Gladsaxe.

Og der er interesse for at flytte virksomheden til Gladsaxe, men det overraskende er måske, at den første interesse ikke er lige så ”varm”, som det de faktiske tal antyder, at de skulle være.

Lokaleportalen.dk, der er en stor søgemaskine for ledige erhvervslokaler over hele landet, laver en årlig analyse, hvor de 98 kommuner sammenlignes i forhold til, hvor attraktivt det er at placere virksomheden i en given kommune. I analysen bruges et indekstal, hvor man dividerer antallet af søgninger i en kommune med indbyggertallet og derefter ganger med 100. Man kan også sige: Jo flere søgninger der er i forhold til indbyggertallet, desto større indekstal.

Gladsaxe har fået et indekstal på 1,57. Det siger nok ikke så meget. Men det svarer til ca. 1.100 søgninger på ledige erhvervslokaler i forhold til indbyggertallet på næsten 70.000.

Gladsaxe er placeret på en 23. plads og dermed akkurat med i den bedste fjerdedel.

Listen blandt de 98 kommune toppes af den lille amagerkanske kommune Dragør i nærheden af Københavns Lufthavn. Her er indekstallet 4,76 – eller 570 søgninger i forhold til 12.000 indbyggere.

I alt har der været flere end 60.000 søgninger. København er placeret på 40. pladsen med et indekstal på 1,01, men ellers er de utvetydigt, at interessen for at placere sig i omegnskommunerne er større end at bo i City.

Listeplaceringer

1. Dragør 4,76

2. Glostrup 4,75

3. Vallensbæk 4,74

4. Rødovre 4,47

5. Samsø 4,44

6. Herlev 4,15

7. Frederiksberg 3,83

8. Ishøj 3,37

9. Allerød 3,30

10. Albertslund 3,27

—

17. Gentofte 2,42

18. Ballerup 2,41

20. Lyngby-Taarbæk 2,16

23. Gladsaxe 1,57

24. Furesø 1,83

40. København 1,01