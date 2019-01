Glæden ved at hjælpe andre

For ti år siden blev Lions-klubberne i Bagsværd og Søborg slået sammen

Af Niels Rasmussen

I 2009 var der to Lions-klubber i Gladsaxe Kommune. Én i Bagsværd og én i Søborg. Begge klubber var for mænd, men den nye sammenlagte klub Lions Gladsaxe var for begge køn. Nu kan sammenlægningen fejre 10-års jubilæum.

– Det blev arbejdet visionært og lagt handlingsplaner for at realisere de mål og visioner der blev lagt ved sammenlægningen. Vi ønskede at tænke og planlægge langsigtet i et 3-5 årligt perspektiv, samt at vi til stadighed vil være en attraktiv og dejlig klub for alle medlemmer og ledsagere – men vigtigst: at vi vil gøre en forskel i vores frivillige arbejdsindsats for at fremme det humanitære arbejde som der er behov for såvel lokalt, nationalt og internationalt, siger Lis Napstjert, der har været med fra begyndelsen.

Aktiviteterne blev gennemgået og udfordringer og nye muligheder blev overvejet. Det kan godt være at gennemsnitsalderen fortsat er høj, men til gengæld er Lions Gladsaxes medlemmer gode til at arbejde smart. Alle bidrager med det, de kan, på hver sin måde og som helbredet, lysten og tiden tillader det.

Lions Gladsaxe er meget privilegeret, idet klubben i de sidste ti år har doneret over 3,5 million kroner. Det er foreningens medlemmer meget stolte af. 60 % af klubbens indtægter går lokalt til aktiviteter i Gladsaxe Kommune, 20 % nationalt og 20 % internationalt. Penge er indsamlet lokalt og vil i stor udstrækning også blive anvendt lokalt.

Jubilæet fejres den 18. januar. Lions Gladsaxe tæller i dag 26 medlemmer, heraf er tre kvinder.