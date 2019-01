Graffitikunster blev hjulpet i gang

Graffiti kan sagtens være andet end det rene hærværk, og man kan få assistance til at få styr på mange udenoms ting. Foto: Privat.

Kulturskaberi på en anden måde end vi kender det - Graffitiskolen

Af Niels Rasmussen

For lige knapt et år siden kontaktede Adam Pukki (20) KulturSkaberne på Telefonfabrikken, fordi han gerne: ville give tilbage til kulturen og samtidig vise at kultur kan være andet og mere end det gængse og genkendelige.

Adam har altid elsket at tegne, men har aldrig følt, at der var et sted, hvor han kunne fordybe sig i den form for tegnekunst, der tændte ham – nemlig graffitien. ”Graffiti er ikke bare ulovlige pieces og tags på husmure rundt omkring i gadebilledet, men også deciderede kunstværker som mennesker har brugt timer på at sketche og male. Det kræver æstetisk sans, fordybelse og ikke mindst øvelse at blive en dygtig graffitimaler”, siger Adam.

Med hjælp fra KulturSkaberne startede Adam i marts en lille tegneskole i Telefonfabrikkens Musikkælder, for børn og unge, der ligesom ham selv, har lyst til at undersøge graffitien som kunst- og udtryksform.

Hans idé var og er simpel: giv børnene et frirum, hvor de kan få lov til at udtrykke sig gennem former og farver… på den fede måde og uden at nogen siger: Det må du ikke!

Adam fik hos KulturSkaberne hjælp til lokaler, promovering samt hvor og hvordan han skulle søge finansielle midler. Adam har hele vejen igennem selv været den drivende kraft på projektet, men som han fortæller har han aldrig følt sig alene, da der altid har stået en kompetent vejleder fra KulturSkaberne på sidelinjen.

I september blev graffitiskolens elevers værker udstillet under Golden Days Festivalen, som en del af udstillingen og arrangementet ’En hærs værker’, som Adam i øvrigt var med til ar arrangere sammen med en anden ung kulturel ildsjæl.

Har du en idé til et kulturarrangement, kan du henvende dig til KulturSkaberne på Gladsaxe Bibliotekerne eller på Telefonfabrikken