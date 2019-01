Håndarbejde i butikken

Stofbutik i Bagsværdcentret klar med tilbud

Af Niels Rasmussen

Erfaren mand eller kvinde kan være god at gæste. Og hvis man lige sidder med et problem med sytøjet eller hækleriet, så kan der meget vel være hjælp at hente hos NesDk Stofbutik i Bagsværd Centret.

Hver anden torsdag mellem 15 og 17 bliver der strikket, hæklet, broderet og syet i butikken. Der er symaskine i butikken, og der bydes på kaffe og te og der falder også en småkage eller to af.

Næste arrangement finder sted 31. januar.