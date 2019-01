Her bliver der lavet dejlig mad og diskuteret

Overraskelser fungerer bedst, når de ikke bliver afsløret på forhånd. Det lykkedes, da Gladsaxe Kommunes Ældrepris 2018 blev uddelt i torsdags. Ægteparret Hanne Ekeløf og Finn Steincke, der står i spidsen for Madklubben for enlige mænd på Telefonfabrikken var allerede i gang med at røre i gryderne inde i køkkenet uvidende om den overraskelse, som ventede dem. Borgmester Trine Græse, ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg og medlemmer af Social- og Rehabiliteringsudvalget stod i ly af regnen uden for Telefonfabrikken, så overraskelsen kunne udføres helt perfekt. Det var da også et meget glad og rørt ægtepar som fik overrakt prisen. Foto: Kaj Bonne

En madklub for enlige mænd skaber et meningsfuldt fællesskab for enlige mænd hver torsdag

Af Jan Løfberg

For nogle år siden tog ægteparret Hanne Ekeløf og Finn Steincke initiativ til at oprette Madklubben for enlige mænd, så mændene efter at have mistet deres livsledsagerske kunne udvikle deres færdigheder i et køkken. Hver torsdag mødes 16 mænd på Telefonfabrikken for at lave mad, spise den, snakke om løst og fast og diskutere med engagement.

Fællesskabet og det sociale samvær gør, at madklubbens medlemmer nødigt melder afbud. Faktisk nyder de Hanne og Finns initiativ så meget, at Louis Pilegaard, Bruno Bagge, Gert Jacobsen, Jørgen Bock Hitzner og Jørn Rasmussen med de andre medlemmers fulde opbakning indstillede ægteparret til Gladsaxe Kommunes ældrepris 2018 på 10.000 kroner.

– Der var en bagtanke… Jeg kunne ikke forstå, at der var så mange, der var kommet tidligt i dag, sagde en rørt Finn Steincke, da han sammen med sin kone Hanne Ekeløf var blevet overrasket midt under tilberedningen af dagens menu i køkkenet på Telefonfabrikken.

– Hver uge sørger I for, at der er købt ind og er færdige opskrifter klar til klubbens medlemmer. I tager personligt imod alle de nye i madklubben og sørger for, at de føler sig velkomne og falder godt til, sagde borgmester Trine Græse blandt andet, da hun holdt tale for Eva og Finn, der havde svært ved at holde glædestårerne tilbage.

Ægteparret takkede for prisen og takkede Telefonfabrikken for husly og imødekommenhed: – Vi gør det her, fordi I alle er så dejlige og positive. Vi er ikke altid enige, og bølgerne kan gå højt, men vi får noget dejligt at spise, sagde Hanne Ekeløf.

Som medlem af madklubben Louis Pilegaard sagde: – Når I er blevet trætte af maden på rådhuset, så ved I nu, hvor I kan få den bedste mad.

I forlængelse af Gladsaxe Kommunes mål om at leve op til Verdensmålene for bæredygtighed, så understregede borgmesteren, at der var rift om at få madresterne med hjem blandt klubbens medlemmer.

– Ja, og så passer mændene fire højbede, hvor de har krydderurter og salater, som de bruger i deres madlavning. Det er da madkultur, supplerede leder af Telefonfabrikken Betina Louise Kimergaard.

Der er 16 medlemmer af madklubben, men der er stadig plads til fire-seks nye medlemmer.