Gladsaxe HGs nye maskot mangler et navn. Foto: Kaj Bonne.

Et medlem af Gladsaxe HG har tegnet en maskot, men den mangler et navn

Af Jan Løfberg

I starten af februar vil Gladsaxe HG afsløre, hvad klubbens nye maskot skal hedde. Maskotten er tegnet af et medlem af klubben, og den blev præsenteret på et stort banner under Håndboldens Dag i sidste uge i Gladsaxe Sportshal.

– Alle kan deltage – såvel medlemmer af vores klub som ikke-medlemmer, fortæller formand Trine Holm Salmony.

Du kan sende de forslag til formand@gladsaxehg.dk