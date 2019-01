Internationalt fællesskab skal plejes

Jørgen Olsen, formanden for GIV, Lars Abel, Katrine Skov, og Serdal Benli deltog i festen, der var en del af markeringerne i anledning af foreningens første 50 år. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Internationale Venskabsforening runder de 50 år

Af Niels Rasmussen

GIV – Gladsaxe Internationale Venskabsforening fejrede i lørdags sin traditionelle Nytårsfest med over 60 deltagere i Postsalen i Håndværkernes Hus.

Serdal Benli, 1. viceborgmester i Gladsaxe kom med en hilsen fra byrådet.

I sin tale fremhævede Serdal Benli, at GIV historisk set har været med til både at forme og sætte Gladsaxe på verdenskortet. GIV fejrer hele året 2019 sit 50 års jubilæum. Benli understregede, at det er vigtigt at styrke relationer og forståelse mellem mennesker på tværs af kulturer og landegrænser. Vi skal tage et globalt ansvar for bæredygtighed ved at handle lokalt. Nu her – 50 år senere – brænder I fortsat for internationalt udsyn og I vil hverken gå glip af de mange, dejlige oplevelser eller det fantastiske fællesskab, I har her i foreningen, sagde Benli.

Ved festen talte også Katrine Skov, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Årets festtale blev holdt af Jørgen Olsen, tidligere redaktør på Gladsaxe Bladet. Jørgen Olsen kom med mange historiske nedslag helt tilbage fra han selv som 13-årig var med til at udvikle venskabelige relationer ved besøg i Paisley, Gladsaxes skotske venskabsby.

Det var tydeligt, at Jørgen Olsen selv har utallige personlige oplevelser, som klart udtrykte kernen i venskabsarbejdet, nemlig samværet med mennesker fra venskabsbyerne.