Kendte numre på programmet

Gladsaxe Symfoniorkester giver Nytårskoncert i Mørkhøj Kirke

Af Niels Rasmussen

Publikum kan givet nikke genkendende til mange af numrene, når Gladsaxe Symfoniorkester giver nytårkoncert i Mørkhøj Kirke 26. januar.

Det gælder ikke mindst ouverturen fra Elverhøj, der blev brugt i den Olsen Bandenfilm, hvor der skulle brydes gennem mure under Det Kongelige Teater.

Bent Fabricius Bjerre ændrede i musikken, så den passede til handlingen, men det var der til hans store undren ingen, der bemærkede.

Elverhøj er opføårt mindst 1000 gange siden premieren i 1828.

Men der er mange andre kendte numre på repertoiret, der formentlig kan gøre publikum i rigtig godt humør. Det gælder begge afdelinger af koncerten.

Koncerten dirigeres af den polskfødte violinist og dirigent Peter Piotr Gasior, der har boet i Danmark siden 1993.

Det sanglige leveres af Dorthe Elsebet Larsen, der er operasanger, uddannet som solist fra Operaen/Det Kongelige Teater, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Mozarteum i Salzburg. I 2001 vandt Dorte Elsebet Larsen en International Vocal Competition i Italien. Med prisen fulgte engagementer i bl.a. New York (Lincoln Center), Tokyo, Moskva, Italien og Frankrig.

Gladsaxe Symfoniorkester blev grundlagt i 1962 og består i dag af 45 amatørmusikere samt fire professionelle koncertmestre, alle med glæde for klassisk musik.

Program:

Fr. Kuhlau: Ouverture til Elverhøj

A. Dvorak: ”Sangen til Månen” fra Rusalka

Franz Lehár: Guld og Sølv-Valsen op. 79.

Beethoven: Violin Romance nr. 2 i F dur, solist: Piotr P. Gasior.

Frederik Loewe: “I could Have Danced All Night”, fra My Fair Lady.

Pause

Jacob Gade: Tango Jalousi, solist Piotr P. Gasior.

Franz Lehár: Meine Lippen, sie küssen so heiss, fra Giuditta.

Edvard Grieg: Symfonisk Dans nr. 1 i G dur, opus 64.

Johann Strauss den yngre.: Schwipslied eller Annen Polka.