Kom gratis til messe

I samarbejde med arrangørerne udsætter Gladsaxe Bladet 3x2 billetter

Af Niels Rasmussen

Alt om Håndarbejde messen Danmarks største sy&strik messe, finder sted i Rødovrehallen 1.-3. februar. Der er åbent 10-17 fredag og lørdag og 10-16 søndag. Man kan lade sig inspirere af de mere end 100 kreative stande på Danmarks største sy og strik messe.

Fyld kufferten med masser af inspiration og gode tilbud samt kom til gratis foredrag og workshop hele weekenden. Du kan fx lære at hækle, blive bedre til at afslutte din strikketøj, lære hvordan man spinder uld, blive klogere på form, farve & styling og meget meget mere. Deltag i lodtrækningen ved at sende en mail til

kon@gladsaxebladet.dk og husk at opgive telefonnummer.

Vi skal have mailen senest fredag klokken 9. Vinderne kontaktes med det samme, og vindernavnene sendes videre til arrangørerne, så man bare skal opgive sit navn, når man møder frem i hallen.