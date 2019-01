Kulturværksted har fået vokseværk

Telefonfabrikken og bibliotekerne arbejder sammen i det nye år

Af Niels Rasmussen

Siden 2014 har man hos KulturSkaberne på Telefonfabrikken kunne få vejledning og støtte til idéudvikling, planlægning og afvikling af kulturprojekter og -arrangementer.

Nu har konceptet fået vokseværk og fra det nye år, er det blevet muligt for Gladsaxes borgere også at få hjælp til realiseringen af deres idéer og drømme på alle kommunens biblioteket.

KulturSkaberne er kommunens kulturelle projektværksted for alle borgere, der har lyst til at lave kulturarrangementer, projekter og events. Det er et tilbud om sparring og hjælp til at starte nye kulturtilbud op, og det er en invitation til at skabe kultur i ordets bredeste forstand. Parkour eller politik, ballet eller bingo, stand up eller standard dans. Alle idéer er velkomne.

Støtte fra start til slut

Det betyder ikke noget, om du har erfaring med at lave arrangementer i forvejen. Det er nemlig en væsentlig pointe med KulturSkaberne, at alle skal kunne tage del i kulturproduktionen. Derfor tilbyder KulturSkaberne at støtte dig i projekter hele vejen fra start til slut. Det vil sige med alt hvad der hører til af idéudvikling, projektbeskrivelse, PR, afviklingsplaner med mere.

Borgerne skal selv være den drivende kraft

Mens erfaring ikke er et must, er det til gengæld vigtigt, at du som initiativtager har lyst og mod på selv at være tovholder på dit projekt.

– Det er vores opgave, at dele ud af vores erfaringer og komme med inputs til hvordan borgerne kan komme i mål med deres kulturprojekter, men de skal selv være den drivende kraft, forklarer Betina Louise Kimergård, som er kulturhusleder i Telefonfabrikken.

Ide hentet på Nørrebro

Kulturskaberne har eksisteret på Telefonfabrikken siden 2014 og idéen kommer fra Nørrebro, hvor konceptet har fungeret som et fast borgertilbud siden 2011. Fra 2019 er tilbuddet her i kommunen udvidet til også at inkludere Gladsaxe Bibliotekerne og på den måde gøre KulturSkaberi simpelt og tilgængeligt for alle byens borgere.

Både på Telefonfabrikken og på Nørrebro har borgerne de sidste år grebet muligheden og sat mange forskellige kulturprojekter i værk. Der er blandt andet lavet forskellige danse-arrangementer, madklubber, byhaveforeninger, en graffiti-skole, et kor og meget andet. Med udvidelsen af KulturSkaberne her i Gladsaxe håber Udviklingskonsulent fra Telefonfabrikken, Sissel Wold-Andersen, at budskabet om at de alle borgere har mulighed for at byde ind og præge kulturlivet, når ud til alle afkroge.

– Hvis vi skal skabe et endnu mere mangfoldigt, frodigt og inspirerende kulturliv i Gladsaxe, skal vi bakke om borgerne visioner, drømme og idéer. Vi skal vejlede og støtte dem, fordi nok kan vi skabe kultur på vores institutioner, men vi har brug for borgernes hjælp til dels at drive og nytænkte, men ikke mindst til at få kulturen til at leve.

Læs mere på Gladsaxe.dk/kulturskaberne