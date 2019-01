Kunstskøjteløbere gjorde det fint

To kom hjem med guld fra det sønderjyske

Af Niels Rasmussen

Gladsaxe Skøjteløber-Forening havde otte konkurrenceløbere med ved Danmarks Cup i Vojens, hvor i alt 170 kunstskøjteløbere fra hele landet deltog for at dyste om ”Danmarksmesterskaberne” for konkurrenceløbere.

GSFs løbere placerede sig alle højt i deres rækker, og to kom hjem med guldmedaljer. Det var Marie Saldern-Müller og Sofie Jensen.

Flere af løberne satte også personlig rekord med deres flotte programmer og kunne dermed vise, hvor meget de har udviklet sig i løbet af sæsonen.

GSFs resultater ved Danmarks Cup 2019:

Springs K:

Laura Marushak-Mortensen, nr. 5

Villum Slesvig Lazar, nr. 9,

Vilma Bøttiger, nr. 15

Debs K:

Marie Saldern-Müller, guld

Anna Madvig Kristensen, nr. 21

Novice K1:

Laura Østerlyng, nr. 13

Novice K2:

Sofie Jensen, guld

Junior K1:

Karoline Saldern-Müller nr. 5



Der er også tid til at lave underholdende indslag ved skøjtekonkurrencerne. Foto: Privat.