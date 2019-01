Letbanen skaber ”Vækstegnen”

Letbanen kan være med til at lette trafikken på ring- og motorvejene, fortalte borgmester Trine Græse. Foto: Kaj Bonne.

Om seks år er Letbanen en realitet, og Gladsaxe Kommune ser vækst og muligheder

Af Niels Rasmussen

For den store rådgivende ingeniørvirksomhed MOEs medarbejdere er det dagligdag at finde frem til arbejdspladsen, men for alle andre kan det være en udfordring.

MOE var i torsdags vært for en konference om vækst og muligheder i forbindelse med Letbanen, der skal stå færdig i 2025.

– I øjeblikket bygges der, så det har nok været svært for jer at finde frem til os, men om seks år bliver alt godt, sagde MOEs administrerende direktør Christian Listov-Saabye, da han bød velkommen til konferencen ”Milliarder i spil fra Lyngby til Ishøj – udvikling og potentiale langs den kommende letbane”.

Over alt fra Lyngby til Ishøj er de første spadestik for så vidt allerede taget. I Gladsaxe ses det særligt tydeligt ved Buddinge Station, så derfor var det oplagt at afholde konferencen her – endvidere også af den årsag, at Gladsaxe med de kommende seks letbanestationer er et centralt knudepunkt i udviklingen af Letbanen.

Hjerteblod

Gladsaxe borgmester Trine Græse talte om, at Letbanen byder på vækst og muligheder, så derfor er den blevet hjerteblod for Gladsaxe. Borgmesteren talte også om de mange ”benspænd”, som Letbanen har været udsat for siden planerne blev luftet første gang i 00erne og endeligt blev besluttet i 2013.

– I 2050 vil 200.000 flere borgere bo i hovedstaden. Det svarer til, at Odense rykker til København. Det giver en masse trafikale udfordringer, men det gør det også muligt at skabe et ”Vækstegnen”, sagde borgmesteren med klar reference til de forventninger, Letbanen har givet blandt kommunerne på den københavnske vestegn. Efter lanceringen af

”Vækstegnen” kan man sagtens forestille sig, at det bliver det ”nye” ord i gloseforrådet fremover. På konferencen blev der også talt om investeringsmulighederne, og der er næppe tvivl om, at Letbanen også vil tiltrække udenlandske investorer.