Letbanen skal klimasikres ved Buddinge Station

De næste par måneder giver trafikproblemer

Af Niels Rasmussen

Om kort tid går arbejdet i gang med at ombygge et klimasikrings-anlæg, som ligger under fortovet ud for Kvickly ved Buddinge Station. Det kan give støj og lokale ændringer af trafikforholdene.

Entreprenøren er så småt ved at gå i gang med at ombygge et klimasikrings-anlæg, som ligger under fortovet ud for Kvickly ved Buddinge Station. Anlægget er et underjordisk bassin, som skal opsamle regnvand ved kraftige regnskyl. Bassinet skal være med til at sikre, at letbanesporene ikke oversvømmes ved skybrud.

Arbejdet er planlagt til at være afsluttet i foråret 2019. I byggeperioden vil arbejdet foregå på fortovet og cykelstien ud for Kvickly, og det bliver indhegnet af et trådhegn. Der vil være adgang til Kvicklys indgang, mens arbejdet står på.

Naboer og andre, som færdes i nærheden af arbejdet, vil i perioder kunne opleve støj fra gravemaskiner som ved almindeligt vejarbejde. Der vil også periodevis være arbejdskørsel til og fra området, og arbejdet foregår i dagtimerne. Mens arbejdet står på, kan der også være ændringer af de trafikale forhold, så det er vigtigt at holde øje med skiltningen på stedet.

Man kan holde sig orienteret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller gennem navigationssystemer, som tilbyder live-trafik-funktion. Rejser du med kollektiv transport, kan du benytte Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk