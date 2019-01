Lions delte to millioner kroner ud

Projektet Rollinger og Oldinger i Mørkhøj fik 10.000 kr. som Eva Hesse fik overrakt af Jesper Secher Heegaard med Elias som en engageret tilhører. Foto: Kaj Bonne

Ny pris er på hele 1.000.000 kroner

Af Niels Rasmussen

Julen varer helt til påske. Siges det. Og hvis man var mødt op på dagcentret på Christianehæøj fredag eftermiddag, kunne man godt få den påstand verificeret.

For Lions i Gladsaxe øste penge ud over mange gode projekter, og præsidenten Jesper Secher Heegard kunne glæde sig over, at han fik lov til at optræde som julemand.

Genbrugsbutikken på Søborg Torv er god til at skaffe penge ved salg af de ting, som borgerne donerer.

Jesper Secher Heegaard understregede flere gange hvor vigtigt det er med den frivillige indsats som mange leverer – enten ved at stå i butikken eller køre ud for at hente store ting.

Der er lige nu 26 medlemmer i Lions Gladsaxe, og de er gode til at skaffe penge, så økonomien er yderst solid. Det har så givet baggrund for at indstifte Lions Gladsaxe Millionen.

I løbet af de næste fem år vil man bakke op om kvalificerede projekter, så nu sidder man klar til at tage imod ansøgninger, der vil blive imødekommet med et beløb på 200.000 kr. for de heldige.

Men ud over det så fik mange organisationer og klubber penge i løbet af eftermiddagen. Der var forholdsvis beskedne beløb – som alligevel gør en stor forskel – og der var sekscifrede beløb. Det samlede beløb var på 920.000 kr.

Eksempelvis fik Gladsaxe Julehjælp 86.500 kr.

Lions hjælper både lokalt, nationalt og internationalt.

Donationerne gik til:

Rosenly Skt. Lukas Stiftelsen, DagcenterChristianehøj, Rackelktonklubben under Bagsværd Tennisklub,Sri Lanka skolepenge til 6 børn,Lions Katastrofe & Hjælpefond, Julemærkehjemmet Kildemose, Rollinger & Oldinger nne Grethe skolen i Gambia, Gladsaxe julehjælp, Kræftramte børn, Gladsaxe Mødested Bagsværd ,Sangbøger til 4 plejehjem i Gladsaxe Kommune, Lions miniprojekt Burkino Faso, Lions miniprojekt Liberia, Lions miniprojekt Rumænien, Lions miniprojekt Sierra Leone, Lions miniprojekt Mikrolån, Lions miniprojekt Ethiopien, Grønland Legeplads., Nisarga Foundation Skoleprojekt, LCIF.