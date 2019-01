Lørdagsåbent var en succes

Annette Brandt og Michael Sørensen har brugt filialen i Lyngby, men nu kan de rykke til afdelingen på Søborg Hovedgade. Foto: Kaj Bonne.

Lån & Spar-filial åbnede under stor bevågenhed

Af Niels Rasmussen

Banker holder lukket i weekenden. Men undtagelsesvis holdt den nye Lån & Spar-filial på Søborg Hovedgade i lørdags åbent for at fejre at man nu også er til stede lokalt.

Og det blev bemærket.

Der var sort af mennesker, der blev trakteret med kakao, popcorn, balloner til børnene og en tegnekonkurrence. Og selv om det var lørdag blev der aftalt møder med personalet.

Lørdag bød også på den store kageuddeling. Lån & Spar havde inden festen delt kuponer ud, som man i lørdags kunne veksle til en kage hos det lokale konditori Grannys House. Indehaver Rasmus Søndergaard havde nået at udlevere 648 sandkager, fortæller filialdirektør Annette Rønne Gudbergsen, der foreløbig har to ansatte, men som håber snart at få ekstra to kolleger.