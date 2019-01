Lokal inspiration til Færøerne

Det er nu blevet en del af pensum, at de studerende fra den færøske hovedstad skal til Gladsaxe for at blive inspireret. Foto: Privat.

Studerende fra Tórshavn får pædagogisk inspiration i Gladsaxe

Af Niels Rasmussen

For fjerde år i træk har pædagog- og lærerstuderende fra Tórshavn på Færøerne været på besøg Familieskolen i Gladsaxe. Besøget er nu blevet en fast del af deres pensum.

Familieskolen i Gladsaxe har for fjerde år i træk haft besøg af pædagog- og lærerstuderende fra universitetet i Tórshavn på Færøerne, som er på uddannelsesdage her i Gladsaxe. Familieskolen er et tilbud til børn, der har vanskeligheder i skolen eller børnehaven på grund af adfærds-, trivsels- eller følelsesmæssige udfordringer. Det er noget, de studerende kommer helt tæt på i Gladsaxe.

Indsigt i arbejdet med familier

De 28 lærer- og pædagogstuderende har i Gladsaxe fulgt familiearbejdet og fået undervisning i arbejdet rundt om familier både i teori og praksis. Og ligesom forældrene er vigtige i forløbene på Familieskolen, så er også lærere og pædagoger fra børnenes skole eller børnehave centrale. Barnet fortsætter nemlig med at gå i sin klasse eller institution under forløbet, så tilknytningen til barnets normale hverdag fastholdes.

– De studerende får virkelig meget ud af forløbet her, og mit håb er, at de bringer ideerne med tilbage til Færøerne, så måden at arbejde på kan sprede sig til skoler og daginstitutioner hos os, fortæller Katrin av Kák, der er psykolog og underviser på universitetet i Tórshavn.

Katrin av Kák har stået for at etablere det faste samarbejde med Familieskolen. Undervisningen i Gladsaxe er nu en fast del af de studerendes pensum på 3. og 4. år.

Også på Familieskolen er der rigtig stor glæde over samarbejdet. Det bidrager nemlig også til de ansattes egen udvikling.

– At vi på Familieskolen giver gæsterne fra nord denne mulighed, er en del af en bevidst strategi i forhold til selv at blive kompetenceudviklet. Vores medarbejdere får her en anden træning i formidling og i samarbejde end i hverdagen – både over for familier, samarbejdspartnere og hinanden. Man kunne kalde det kompetenceudvikling, der går to veje, fortæller leder af Familieskolen Susann Thøgersen.