Mere støj og møg til Gladsaxe

Venstre, Konservative og Liberal Alliance øger støjen og forureningen i Gladsaxe i de kommende år.

Af Jeppe Bruus

Af Jeppe Bruus, Folketingskandidat (A) og Gladsaxeborger

Venstre, Konservative og Liberal Alliance øger støjen og forureningen i Gladsaxe i de kommende år. Det er den klare konsekvens af den plan, som regeringen lige har fremlagt. For regeringen lægger op til at udvide motorring 3 og 4.

Ud over at betyde ekspropriationer, medfører det også betydeligt mere støj til de i forvejen støjplagede borgere i Gladsaxe. Dem er der i forvejen ALT for mange af, og planen indeholder ikke en eneste krone til at bekæmpe støjen: Direkte adspurgt på pressemødet afviste Transportministeren, at der kan findes penge til støjbekæmpelse før – i bedste fald – på den anden side af 2021.

Regeringen vil heller ikke bygge den nordsjællandske del af motorring 5. Der bliver kun mere og mere trafik, så konsekvensen af, at regeringen ikke vil bygge den nordlige del af motorring 5 er, at der kommer ENDNU mere trafik på motorvejene her i Gladsaxe.

Og for at gøre ondt værre vil regeringen forlænge Hillerødmotorvejen – uden at sætte penge af til at afhjælpe trængslen og støjen her i Gladsaxe!

Alt i alt betyder regeringens plan, at vi kan se frem til, at støj og møg tager til her i Gladsaxe i de kommende år, hvis de borgerlige får lov at føre planen ud i livet. Det vil jeg gøre alt for ikke lykkes!