Nu kommer lokalplanen

Debatten om udnyttelse af posthusgrunden på Søborg Hovedgade vil nok blusse op igen

Af Niels Rasmussen

Der er allerede samlet over 1.000 underskrifter ind som protest mod den lokalplan, der nu sendes i høring om udnyttelse af posthusgrunden på Søborg Hovedgade. Initiativtagerne var lidt hurtig ude, men man vidste nogenlunde hvordan det nye forslag ville se ud. Og overordnet drejer det hele sig om, hvorvidt der skal gives tilladelse til et supermarked på op til 2.400 kvm.

Økonomiudvalget får forelagt sagen på sit møde i denne uge, og så sendes forslaget i høring fra 5. marts til 30. april.

Modstanderne mener, at der er rigeligt med supermarkeder på Søborg Hovedgade i forvejen med to gange Netto, Irma, to gange Fakta og Meny og en Rema 1000.

Men nu skal posthuset – der har stået ubrugt hen i fire år – bruges til noget andet. Den nuværende lokalplan siger, at der kun må være posthus. Derfor kommer den nye lokalplan, der også omfatter byggeri af 54 lejligheder på mindst 95 kvadratmeter hver. Byggeriet vil være 5 1/2 etage ud mod Søborg Hovedgade og være nogle etager lavere ud mod Jonas Lies Vej.

Butiksfacaden skal være af glas, så man ikke gemmer sig bag folie. Filosofien er, at det vil give et mere åbent helhedsindtryk. Man regner også med, at et supermarked vil trække kunder til de omkringliggende, mindre butikker.

Hvis lokalplanen vedtages – og ud fra den tidligere debat i byrådet med kun meget begrænset modstand – så bliver der tale om en byggeperiode på 18-20 måneder, hvor der både vil være støj og trafiktrængsel.