Psykisk sårbare får hjælp

Over 100 frivillige står klar til at støtte og flere er på vej

Af Niels Rasmussen

Gladsaxe har i to år uddannet frivillige mentorer, som kan hjælpe medborgere med psykisk udfordringer.

I Carlshuse på Carl Blochs Allé i Søborg kan borgere med psykiske sårbarheder undslippe ensomheden for en stund og tilbringe tid sammen med andre, der kæmper med samme udfordringer som dem selv.

Det er dog ikke alle borgere, der uden hjælp kan frigøre sig fra ensomhedens klamrende tag.

For at hjælpe de borgere med at tage skridtet ud i dagligdagen har medborgere i de seneste fire år kunnet uddanne sig som frivillige mentorer i Carlshuses Frivilligindsats.

De frivillige mentorer er borgere, der selv har eller har haft psykiske sygdomme tæt inde på livet.

Besøgsvenner skaber netværk

I løbet af 2018 blev mentor nummer 100 uddannet, og i dag står 116 mentorer klar til at hjælpe psykiske sårbare borger på en måde, som uddannede professionelle ikke kan.

– Det kan være utrolig svært som psykisk sårbar at forestille sig, at man kan få det godt igen. Men når man sidder over for en person, som lever et godt liv efter selv at have prøvet at være indlagt i mange år eller har været psykotisk, så giver det en helt anden type håb, end det som en professionel, der ikke har prøvet det på egen krop, kan give, forklarer Eva Zeuthen, konsulent i Frivilligindsatsen.

For at blive mentor skal man deltage i ti kursusmoduler. Et modul varer to timer, hvor man sammen med andre frivillige og psykisk sårbare får undervisning i, hvilke værktøjer man kan benytte sig af for blandt andet at bryde ensomheden og overvinde en psykisk sygdom.

De uddannede mentorer kan især hjælpe med at skabe et socialt netværk, der ofte nedbrydes med ensomhedens indtog, når den psykiske sygdom rammer. Det kan de gøre i Carlshuse, men også i hjemmebesøg hos de psykisk sårbare i den nye besøgsvenordning.

Sådanne besøg tager Mette Mortensen på en gang hver anden uge. Hun har selv kæmpet med en depression og har været mentor i tre år. Med en stor del af deres verdener til fælles har hun skabt et tæt bånd med en borger, som hun har besøgt i al den tid, hun har været mentor.

– Jeg er nærmest en af de første pårørende efterhånden. Det med at man får en relation, det gør, at man taler meget ærligt om ting, der er svære i ens liv, og man kommer helt ind til kernen af de udfordringer, som fylder meget i det menneskes liv. Men det går også den anden vej rundt. Man får et tæt venskab, for jeg får også talt om mit eget liv, når vi snakker sammen, fortæller Mette Mortensen.