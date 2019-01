Se teaterstykke om Alzheimers

Selv om Katrine kun er 40 år bliver hun ramt af Alzheimers, og det påvirker naturligvis hele familien, som det gør det for så mange danske familier. Foto: Privat.

Teatergruppen Pondus viser stykke for unge og voksne i festsalen på Grønnemose Skole

Af Niels Rasmussen

Gladsaxe Kommune har fået mulighed for at vise teaterstykket ’Træer vokser ind i himlen’, som omhandler livet med Alzheimers sygdom. Forestillingen vises 5. februar i festsalen på Grønnemose Skole.

Stykket er relevant for alle, der har personlig eller professionel interesse i emnet. Det være sig grupper, publikum, institutioner eller pårørendegrupper. Stykket er leveret af teatergruppen Pondus, og der er fri entré.

’Træer vokser ind i himlen’ henvender sig til den store gruppe af pårørende til mennesker med Alzheimer og demens, der føler sig alene med deres situation og hvor flere isolerer sig, fordi de ikke føler noget fællesskab at indgå i. Forestillingen fortæller deres historie i et poetisk og humoristisk univers.

Katrine på 40 år, har to børn og et fuldtidsarbejde, da hendes familie lægger mærke til, at hun begynder at opfører sig underligt. Er det travlheden på arbejdet? Er hun stresset? Hvordan kan hun glemme at hente børnene?

Men Katrine er ikke stresset. Hun har tidlige tegn på Alzheimers, og så begynder familiens kamp for at holde fast i hverdagen. Men hvad er det rigtige at gøre? Holde fast i fortiden, minderne om bryllupsrejsen, børnenes første jul – eller forsøge at leve i nuet og være lykkelig i en tilværelse uden drømme om fremtiden? Livet med Alzheimer er ensom og dyster, men også fuld af kærlighed, håb og tilgivelse.

Tilmelding nødvendig, fri entré.

Man kan se forestillingen tirsdag 5. februar kl. 20-21 i festsalen på Grønnemose Skole. Forestillingen er primært en voksen forestilling og henvender sig til et publikum over 15 år.

Tilmelding er nødvendig på forebyggelsescenter@gladsaxe.dk eller på tlf. 39 57 57 57, mandag til torsdag kl. 10-14 og fredag kl. 10-12.