Seniortennis til discountpris

AB kan byde på tennis på indendørs baner, så man kan spille hele året, og det gør det ekstra attraktivt at svinge ketsjerne. Og så behøver man ikke at hedde Federer eller Wozniacki til efternavn. Fornøjelsen ved at ramme en bold perfekt kan være endog meget stor. Foto: Kaj Bonne.

AB Tennis klar med favorabelt tilbud

Af Niels Rasmussen