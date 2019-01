Som de dog kæmpede

Foto: Privat

I løbet af skoleåret stifter mange af eleverne bekendtskab med diverse sportsgrene. I fredags var det svøming, der stod på programmet.

Af Niels Rasmussen

609 elever fordelt på 203 hold havde en forrygende eftermiddag, hvor de fik brændt masser af energi af i svømmehallen på Vandtårnsvej. Der blev svømmet stafetter på 25 meterbaner, og der blev vist svømning af meget varieret kvalitet.

Godt at vanddybden ikke var så stor, i den ene ende, for der skulle af og til lige samles kræfter med et stop undervejs. Men vigtigst af alt så fik eleverne fra 1. til 6. klasse brændt en bunke energi af, og de fik en fælles oplevelse, som de kunne tage med tilbage til klasseværelserne.

Der var et stort, engageret fremmøde på tilskuepladserne af forældre og bedsteforældre.