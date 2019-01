Sophie Walløe indstillet til pris

Sophie Walløe fik sølv ved VM i para-bordtennis. Foto: Privat.

Er blandt de fem nominerede til Årets Para-atlet 2018

Af Niels Rasmussen

På onsdag afgøres i Vejle, hvem der skal kåres til Årets Para-atlet 2018. Blandt de indstillede er den 18-årige bordtennisspiller Sophie Walløe fra Søborg. Til daglig repræsenterer Sophie GI Hillerød Bordtennis.

Sidste år leverede Sophie Walløe et superresultat, da hun vandt VM-sølv og pressede for første gang verdensetteren Natalia Partyka, Polen. Ved Para-OL i Tokyo næste år, er det Sophies ambition at vippe Partyka af tronen.

Sophie klarer sig også godt mod bordtennisspillere uden et handicap. Således er hun dansk singlemester for ungdom samt DM-sølvvinder i seniorsingle.

De fire øvrige indstillede til prisen er:

Peter Rosenmeier (para-bordtennis), Daniel Wagner (para-atletik), Stinna Tange Kaastrup (para-dressur) og Cathrine Rosengren (para-badminton).