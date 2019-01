Det milde vintervejr har indtil videre gjort det nemt at komme i gang med byggeriet af byggemarkedet, der opføres der, hvor Bording tidligere lå. Desværre er det så gået ud over nogle træer. Foto: Kaj Bonne.

Rodnettet var for dårligt på træer ved Bauhausbyggeriet

Af Niels Rasmussen

Gladsaxe skal være en grøn kommune, så det kan virke noget selvmodsigende, at man så fælder nogle træer. Men det han man gjort i forbindelse med byggeriet af byggemarkedet Bauhaus tæt på Genbrugsstationen.

-Da lokalplanen blev vedtaget stod der, at træerne så vidt muligt skulle bevares, men så viste det sig, at rodnettet ganske enkelt var så dårligt, at der kunne være risiko for, at træerne på et tidspunkt ville vælte, så de måtte lade livet, siger borgmester Trine Græse (A)