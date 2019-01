Udvalgsmedlemmer er fundet

11 skal komme med input til udformningen af den ombyggede Søborg Skole

Af Niels Rasmussen

Om forhåbentlig ikke alt for lang tid går ombygningen og renoveringen af Søborg Skole i gang.

Inden da skal der gerne komme en række relevante forslag til en udformning af skolen på bordet.

Derfor skal der nedsættes et udvalg, og økonomiudvalget indstillede på sit møde forrige tirsdag følgende 11 personer, der har forskelligt tilhørsforhold til skolen.

Gladsaxe Byråd indstiller, at Lars Abel (C ) udpeges som formand og Lise Tønner (A) samt Pia Skou (V) bliver byrådets to øvrige medlemmer af opgaveudvalget,

Søborg Skoles leder Johan Rønne udpeges som fagperson inden for skoleområdet.

Christian Wittrup og Juli Lentz Damm udpeges som forældremedlemmer af skolebestyrelsen, Thomas Madsen, Frederik Flintholm Juul og Mette Christiansen udpeges som borgere fra området omkring Søborg Skole.

Bladchef Mette Hviid Togsverd fra Gladsaxe Bladet og provst Peter Senbergs fra Søborg Kirke udpeges som borgere, der er naboer til skolen.