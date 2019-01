Urimeligt at inddrage faglokaler på Bagsværd Skole

3. juni 2013 blev den nye Bagsværd Skole grundlagt. Da bygningen stod færdig, var det dengang meningen at hver årgang skulle være tresporede.

Af Læserbrev

Af: Henisha Parmar, Signe Bjørn Danø, Ellen Løkke Laursen, Oliver Hellelund

3. juni 2013 blev den nye Bagsværd Skole grundlagt. Da bygningen stod færdig, var det dengang meningen at hver årgang skulle være tresporede. Dette er ikke tilfældet i dag, hvor flere årgange er firesporede i stedet for.

Ledelsen på Bagsværd Skole er begyndt at inddrage flere faglokaler til klasselokaler, hvilket er problematisk da faglokalerne er vigtige for elevernes læring.

Dette er ikke muligt når faglokalerne bliver inddraget. Problemet skal løses, da det påvirker elevernes læring og lærernes undervisningsmuligheder.

Det nye byrådsforslag om at sammenlægge Bagsværd skole og Skovbrynet skole er urealistisk og naivt. Bagsværd skole har allerede flere elever end den kan rumme og har derfor ikke plads til at udvides med 2 spor, som det foreslås. Arealerne omkring skolen bør ikke inddrages, da både Bagsværd stadion og Bagsværd Boldklubs fodboldbaner vækker stor glæde i idrætstimerne, og for elever der dyrker deres fritidsinteresser efter skole. En inddragelse af disse to områder vil også påvirke bevægelsen i skoletiden og aktivitetsbåndene negativt.

Vi synes, at det er for dårligt, at borgernes skattekroner er blevet brugt til at renovere Bagsværd skole og nu nærmest er den eneste skole i kommunen, hvor faglokalerne bliver inddraget. Det er ikke optimalt, og bør løses for elevernes skyld.

Svar:

Ingen beslutninger truffet om Bagsværdskolerne

Af Michael Mariendal, Skolechef

Kære Signe Bjørn Danø, Ellen Løkke Laursen, Oliver Hellelund Konrad og Henisha Parmar.

Bagsværd Skole er en rigtig god skole med en stor søgning. Der er på skolen aktuelt en søgning, der gør, at skolen har flere klasser, end der oprindeligt er beregnet klasselokaler til. Der er dog ikke flere elever, end skolen har plads til.

Jeg ved, at skolebestyrelsen har haft drøftelser om emnet, samt at skolens egen prioritering har været midlertidigt at nedlægge faglokaler, fremfor stamklasselokaler eller andre mulige områder. Tirsdag den 15. januar har Børne- og Undervisningsudvalget en drøftelse af blandt andet den samlede kapacitet på alle skolerne i Bagsværdområdet.

Der er ikke på nuværende tidspunkt stillet nogen forslag i udvalget om konkrete forandringer på Bagsværd Skole eller på de øvrige skoler. Derfor er der heller ikke taget nogen beslutninger. Hvis der kommer et konkret forslag, der er et politisk flertal for at arbejde videre med, vil forslaget, som den slags forslag gør, selvfølgelig komme i offentlig høring.