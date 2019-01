Urimeligt at skulle undervise på gangene

Svar til skolechef Michael Mariendals indlæg om Bagsværdskolerne

Af Henisha Parmar, Signe Bjørn Danø, Ellen Løkke Laursen, Oliver Hellelund Konrad, Peter Schou Rønnekrogen , 2880 Bagsværd

Kære Michael Mariendal

Tak for dit svar.

Netop det du selv siger – at der er flere klasser, end der oprindeligt er beregnet klasselokaler til – er noget af det, vi er utilfredse med. Dengang hvor Bagsværd Skole og Søndergård Skole blev sammenlagt lød rådet fra skolebestyrelsen, at man skulle bygge en skole med fire spor – det var jo trods alt to tosporede skoler, der blev sammenlagt. Det samme råd lød fra lærerne. Og det samme fra forældrene. Dengang blev de ikke lyttet til, og derfor håber vi, at I vil lytte til os nu.

Hvis man ser på det helt firkantet, så er der ifølge elev/areal-kvoterne plads nok. Men grundet vores flotte, åbne gangarealer er der ikke nok klasselokaler og ikke nok plads i dem. Vi mener ikke, at det er hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt, at lærere skal undervise på gangene eller i depoterne. Vi mener ikke, at det er særligt smart at bygge en ny skole for derefter at gå i gang med at nedlægge dens lokaler.

Og vi synes slet ikke, at det er rimeligt at vores skolebestyrelses, forældres og læreres forslag blev tilsidesat, og at VI ender med at skulle tage konsekvenserne for det.

Vi ved, hvor stort et arbejde I gør for, at Gladsaxes skoler skal fungere bedst muligt, og netop derfor håber vi, at I vil lytte.